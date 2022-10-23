وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة في السليمانية.. صور

شفق نيوز / نظم عدد من الناشطين المدنيين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بالمحافظة، احتجاجا على هجمات الجيش التركي.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن التجمع كان احتجاجا على الهجوم الكيمياوي للجيش التركي على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع التركية بوقت سابق.

وفي هذا الصدد، ذكر الناشط المدني، نورز فاضل، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، أن "الاعتدائات التركية المستمرة على أراضي ومناطق اقليم كوردستان العراق تسبب باضرار جسيمة للمواطنين و للبيئة وهي امتداد للأضرار التي ألحقها نظام صدام حسين بمنطقة حلبجة".

وطالب فاضل، الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية التدخل فوراً، لمنع تلك الكوارث الإنسانية وزيارة تلك المناطق التي تتعرض بشكل يومي لمثل هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن "ما تقوم به تركيا حاليا هو مخالف للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لهذا يجب أن يكون هناك موقفاً دولياً جاداً من الجميع".

وحاول ناشطون ومثقفون وشخصيات عدة، تقديم مذكرة احتجاج إلى ممثل الأمم المتحدة ، لكن مسؤولي الأمم المتحدة رفضوا قبول المذكرة، دون ذكر الأسباب.

يشار إلى أن الأمم المتحدة، منحت الناشطين الموافقة منذ يوم أمس على إقامة هذه الوقفة، وقرر الناشطون تعليقها على بوابة الأمم المتحدة في السليمانية.