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وقفة احتجاجية لإعلامييّ قناة كوردية بسبب تأخر صرف رواتبهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T09:05:23+0000
وقفة احتجاجية لإعلامييّ قناة كوردية بسبب تأخر صرف رواتبهم

شفق نيوز/ طالب العاملون في قناة KNN التابعة لحركة التغيير الكوردستانية في محافظة السليمانية، يوم السبت، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال هزار انور، ممثل العاملين في القناة بمؤتمر صحفي عقده أمام مقر حركة التغيير، وحضرته وكالة شفق نيوز "نحن مجموعة من الصحفيين العاملين في قناة KNN الكوردية نطالب المسؤولين في القناة والحركة بصرف رواتبنا المتأخرة لأكثر من ثلاثة أشهر دون أسباب وتمييز مع بقية العاملين".

وأضاف "تم توزيع الرواتب لبعض المنتسبين دون غيرهم وهو امر ظالم تعرضنا له, ومن هنا نقول للمعنيين بالأمر سنعطي مهلة للاسبوع المقبل، وإذا لم يتم صرف الرواتب سيكون هناك اعتصام امام مقر الحركة ورفع دعوى قضائية إذا لم يستجيبوا لمطالبنا".

يشار الى ان إدارة القناة قامت بصرف الرواتب لفئة محددة من العاملين فيها ويقدر عدد الذين لم يتسلموا رواتبهم بنحو 25% من العاملين في القناة.

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