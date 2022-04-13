وقفة احتجاجية لطلبة جامعة السليمانية

شفق نيوز/ نظم طلبة جامعة السليمانية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على تأخير صرف المنح الشهرية لهم.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن الطلاب تجمعوا أمام رئاسة الجامعة منذ ساعات الصباح الأولى للتعبير عن احتجاجهم.

واضاف ان عدد الكليات الموجودة في السليمانية والمشمولة بالمنح الشهرية هي (21) كلية ومعهداً وقد تم تسليم المنح الشهرية لشهر شباط المنصرم ل (15) كلية ومعهداً الا ان (6) كليات لم تتسلم، بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك الحكومية.

وقام طلاب الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين بمظاهرات في شهر كانون الأول الماضي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف المنح الشهرية لهم وقد استجابة الحكومة لمطالبهم بصرف منح شهرية لهم بمقدار (60) الف لكل طالب.