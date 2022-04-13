سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وقفة احتجاجية لطلبة جامعة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T08:03:41+0000
وقفة احتجاجية لطلبة جامعة السليمانية

شفق نيوز/ نظم طلبة جامعة السليمانية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على تأخير صرف المنح الشهرية لهم.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن الطلاب تجمعوا أمام رئاسة الجامعة منذ ساعات الصباح الأولى للتعبير عن احتجاجهم.

واضاف ان عدد الكليات الموجودة في السليمانية والمشمولة بالمنح الشهرية هي (21) كلية ومعهداً وقد تم تسليم المنح الشهرية لشهر شباط المنصرم ل (15) كلية ومعهداً الا ان (6) كليات لم تتسلم، بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك الحكومية.

وقام طلاب الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين بمظاهرات في شهر كانون الأول الماضي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف المنح الشهرية لهم وقد استجابة الحكومة لمطالبهم بصرف منح شهرية لهم بمقدار (60) الف لكل طالب.

related

بعد 9 ايام .. وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في محافظة السليمانية

Date: 2020-12-18 07:15:39
بعد 9 ايام .. وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في محافظة السليمانية

صور .. انصار حراك "الجيل الجديد" يتظاهرون في السليمانية

Date: 2020-02-22 15:05:28
صور .. انصار حراك "الجيل الجديد" يتظاهرون في السليمانية

صور .. المحاضرون يترقبون قرارات برلمان كوردستان وانطلاق تظاهرة جديدة بحلبجة

Date: 2021-10-26 08:37:42
صور .. المحاضرون يترقبون قرارات برلمان كوردستان وانطلاق تظاهرة جديدة بحلبجة

تظاهرات طلاب السليمانية تمتد إلى حلبجة وإدراتين والمحتجون يقطعون طرقاً

Date: 2021-11-22 09:04:51
تظاهرات طلاب السليمانية تمتد إلى حلبجة وإدراتين والمحتجون يقطعون طرقاً

مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

Date: 2021-12-06 10:30:12
مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

سيارة مسرعة تنهي حياة طالبة جامعية في السليمانية

Date: 2022-03-10 09:10:52
سيارة مسرعة تنهي حياة طالبة جامعية في السليمانية

منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

Date: 2021-10-16 08:58:50
منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

صور .. خريجو الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية يتظاهرون بالسليمانية ويقطون طريقا حيوياً

Date: 2021-10-27 06:49:21
صور .. خريجو الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية يتظاهرون بالسليمانية ويقطون طريقا حيوياً