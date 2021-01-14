سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وقفة احتجاجية لطالبات في السليمانية ضد قرار إغلاق الاقسام الداخلية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-14T12:33:15+0000
وقفة احتجاجية لطالبات في السليمانية ضد قرار إغلاق الاقسام الداخلية.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من طالبات معهد في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد قرار يقضي بإغلاق الاقسام الداخلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات الطالبات الساكنات في الاقسام الداخلية للفتيات الخاص بالمعهد التكنيكي في مدينة السليمانية نظمن، صباح اليوم، وقفة احتجاجية على قرار وزارة الصحة في اقليم كوردستان والقاضي بإخلاء السكن في تلك الاقسام بسبب فيروس كورونا.

وعقدت ممثلة الاحتجاج بريفان نوري، مؤتمراً صحفياً، خلال الوقفة الاحتجاجية، بمشاركة الطالبات المحتجات امام بوابة الاقسام الداخلية للمعهد التكنيكي، وحضرته وكالة شفق نيوز، وقالت فيه "نحن طالبات في الاقسام الداخلية الخاصة للفتيات نرفض القرار الذي اتخذته وزارة الصحة في اقليم كوردستان والقاضي بإخلاء الاقسام بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا.

واضافت ان القرار يعد مجحفاً بحق أكثر من 300 فتاة يسكن بأماكن بعيدة بمسافة ساعتين عن المعهد، ما سيترتب عليهن التأخير في الالتحاق بالدوام وحضور المحاضرات، فضلاً عن أن الفتيات لا يمتلكن الامكانيات للحجز الخاص في مكان اخر، مطالبة بإلغاء القرار"

يشار إلى أن اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان اصدرت جملة قرارات بخصوص الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد، بينها اغلاق الاقسام الداخلية للطلبة .

related

"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

Date: 2020-10-14 21:37:00
"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

بعد قرار داخلية الاقليم .. السليمانية تخاطب السكان: الحركة ممنوعة بتاتا

Date: 2020-04-04 08:33:21
بعد قرار داخلية الاقليم .. السليمانية تخاطب السكان: الحركة ممنوعة بتاتا

في السليمانية .. وفاة فنان بفيروس كورونا

Date: 2020-08-14 09:14:43
في السليمانية .. وفاة فنان بفيروس كورونا

القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

Date: 2019-05-22 18:45:15
القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

ماذا قررت اربيل والسليمانية بشأن دوام الخميس؟

Date: 2020-02-12 21:54:17
ماذا قررت اربيل والسليمانية بشأن دوام الخميس؟

هزة ارضية تضرب شرق السليمانية

Date: 2019-08-12 09:53:18
هزة ارضية تضرب شرق السليمانية

نيجيرفان بارزاني عن قرار يخص السليمانية: مفخرة لقد افرحني جدا

Date: 2019-11-01 10:36:21
نيجيرفان بارزاني عن قرار يخص السليمانية: مفخرة لقد افرحني جدا

بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)

Date: 2020-12-09 09:29:33
بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)