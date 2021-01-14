وقفة احتجاجية لطالبات في السليمانية ضد قرار إغلاق الاقسام الداخلية.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من طالبات معهد في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد قرار يقضي بإغلاق الاقسام الداخلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات الطالبات الساكنات في الاقسام الداخلية للفتيات الخاص بالمعهد التكنيكي في مدينة السليمانية نظمن، صباح اليوم، وقفة احتجاجية على قرار وزارة الصحة في اقليم كوردستان والقاضي بإخلاء السكن في تلك الاقسام بسبب فيروس كورونا.

وعقدت ممثلة الاحتجاج بريفان نوري، مؤتمراً صحفياً، خلال الوقفة الاحتجاجية، بمشاركة الطالبات المحتجات امام بوابة الاقسام الداخلية للمعهد التكنيكي، وحضرته وكالة شفق نيوز، وقالت فيه "نحن طالبات في الاقسام الداخلية الخاصة للفتيات نرفض القرار الذي اتخذته وزارة الصحة في اقليم كوردستان والقاضي بإخلاء الاقسام بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا.

واضافت ان القرار يعد مجحفاً بحق أكثر من 300 فتاة يسكن بأماكن بعيدة بمسافة ساعتين عن المعهد، ما سيترتب عليهن التأخير في الالتحاق بالدوام وحضور المحاضرات، فضلاً عن أن الفتيات لا يمتلكن الامكانيات للحجز الخاص في مكان اخر، مطالبة بإلغاء القرار"

يشار إلى أن اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان اصدرت جملة قرارات بخصوص الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد، بينها اغلاق الاقسام الداخلية للطلبة .