سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وقفة احتجاجية لذوي ضحايا الحوادث المرورية بين كرميان - سليمانية: فقدنا 700 ضحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-09T10:07:34+0000
وقفة احتجاجية لذوي ضحايا الحوادث المرورية بين كرميان - سليمانية: فقدنا 700 ضحية

شفق نيوز/ نظم عدد من ضحايا الحوادث المرورية في كرميان باقليم كوردستان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد تلكؤ تنفيذ المشروع الرابط بين كلار والسليمانية وجعله باتجاهين ذهاباً وإياباً للتقليل من عدد الخسائر اليومية، فيما بينوا انهم فقدوا 700 شخص العام الماضي بسبب حوادث السير.

وقال أحمد وهو أحد ذوي ضحايا الطريق (كلار- السليمانية )، لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من ذوي ضحايا طريق (كلار – السليمانية)، نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية بعد تزايد أعداد الضحايا نتيجة للحوادث المرورية المستمرة بسبب تلف الطريق الوحيد الرابط بين إدارة گرميان بمحافظة السليمانية".

وأضاف أحمد أن "هذا الطريق يعد استراتيجياً كونه يربط محافظات الاقليم بمحافظات الوسط والجنوب كما أنه يعد طريقاً تجارياً ودولياً لأنه يربط منفذ برويز خان بمحافظة السليمانية".

وأشار احمد إلى أن "الحكومة قصرت مع سكان إدارة گرميان في عدم إكمال هذا المشروع في وقت تدر إدارة گرميان بالأموال التي تذهب لخزينة الحكومة دون أن تصرف الحكومة ولو 1٪ على إتمام هذا المشروع".

من جهته، قال أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن "ذوي ضحايا طريق (كلار- سليمانية)، سيستمرون بالضغط والاحتجاج لحين استجابة الحكومة لمطالبهم بإكمال طريق ذي اتجاهين (ذهاباً واياباً)"، مبيناً أنه "حسب الاحصائيات الرسمية تم تسجيل أكثر من (700) حالة وفاة خلال العام الماضي نتيجة للحوادث المرورية على هذا الطريق الاحادي الاتجاه".

وتم البدء بتنفيذ تطوير شارع ( كلار - السليمانية ) منذ عام 2013، لكن بسبب الازمة المالية والحرب على داعش توقف المشروع، إذ وصلت نسبة إنجازه حتى الان إلى نحو 35٪ في وقت تسجل يومياً حوادث مرورية على هذا الطريق.

related

الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

Date: 2021-12-09 16:18:05
الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

Date: 2022-05-23 13:11:24
لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

إدارة السليمانية تبحث مع وفد تركي رفيع العلاقات الاقتصادية ونتائج الانتخابات

Date: 2021-10-17 10:58:41
إدارة السليمانية تبحث مع وفد تركي رفيع العلاقات الاقتصادية ونتائج الانتخابات

توجيه الاسايش بمهمة حماية صناديق الاقتراع في اقليم كوردستان

Date: 2021-10-05 12:56:55
توجيه الاسايش بمهمة حماية صناديق الاقتراع في اقليم كوردستان

طالبوا بتدريسها في المناهج..انطلاق بطولة شطرنج في كرميان لمختلف الفئات العمرية (صور)

Date: 2022-03-25 13:17:49
طالبوا بتدريسها في المناهج..انطلاق بطولة شطرنج في كرميان لمختلف الفئات العمرية (صور)

أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

Date: 2021-10-24 10:27:52
أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

Date: 2021-10-31 13:32:57
قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

الإفراج عن 4 ناشطين احتجوا على تكدس النفايات في كفري

Date: 2022-04-07 15:37:53
الإفراج عن 4 ناشطين احتجوا على تكدس النفايات في كفري