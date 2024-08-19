وقفة احتجاجية في أربيل ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية (صور)

شفق نيوز/ أقام عدد من المنظمات النسوية والناشطات الحقوقيات، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد تعديل قانون "الأحوال الشخصية" الذي أثار موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في (بارك شار) قرب قلعة أربيل الأثرية، حيث جرى رفع شعارات منددة بهذا التعديل.

وطالبت المشاركات في هذه الوقفة، الجهات المعنية بـ"التدخل لمنع المضي في تعديل القانون، معتبرات أن "التعديل الجديد سيضر بوضع وحقوق المرأة والطفل داخل المجتمع العراقي".

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر "المجلس الأعلى لشؤون المرأة".

ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.