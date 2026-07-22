وقت محدد ومنع الأركيلة.. السليمانية تصدر تعليمات لزيارة جبل "كويزة"

شفق نيوز- السليمانية

أعلن قائممقام قضاء السليمانية بالوكالة، فاضل عمر، يوم الأربعاء، مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بزيارة جبل كويزة.

وقال عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المواطنين يمكنهم البقاء في جبل كويزة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وأضاف أن استخدام الأركيلة ممنوع بجميع أشكالها داخل المقاهي وعلى سفوح جبل كويزة، مؤكداً أن الصعود إلى الجبل يُحظر بشكل تام أثناء العواصف أو سوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار القائممقام إلى أن السلطات المحلية ستحدد أوقات عمل الأكشاك والمحال الموجودة في جبل كويزة، في إطار تنظيم الحركة والخدمات داخل الموقع السياحي.