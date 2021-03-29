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أوقاف كوردستان تؤكد دعمها للايزيديين وتوفير مستلزمات "لالش"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T16:19:26+0000
أوقاف كوردستان تؤكد دعمها للايزيديين وتوفير مستلزمات "لالش"

شفق نيوز/ اعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، اليوم الاثنين، دعم حكومة الاقليم لأبناء الديانة الايزيدية وتوفير احتياجات النازحين منهم الى محافظة دهوك وكذلك توفير مستلزمات معبد لالش.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير بشتيوان صادق زار رفقة عدد من مسؤولي الوزارة، الأب الروحي للايزيديين بابا شيخ في محافظة دهوك.

وجدد صادق التأكيد على دعم حكومة الاقليم ووزارة اوقافها لبابا شيخ وخدمة الجانب الروحي للايزيديين، بالاضافة الى مناقشة عدد من المقترحات التي تخدم الايزيدية في المنطقة.  

واشار البيان الى ان الوزير زار أيضا أمير الايزيديين مير حازم مير تحسين بك؛ وبحث معه أوضاع النازحين والمنكوبين من الايزيديين والايزيديات الذين تم اسكانهم في محافظة دهوك والمناطق الاخرى.

وأكد صادق على المساعي المستمرة لحكومة الاقليم لخدمتهم وتوفير مستلزماتهم وحاجاتهم اليومية وكذلك مناقشة مسألة تهيئة مستلزمات معبد لالش عن طريق الجهات المختصة.

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