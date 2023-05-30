أوقاف كوردستان تهيء الحجاج بدورة توعية ووفد وزاري يصل الرياض لتقديم التسهيلات

شفق نيوز / أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دورة توعوية للحجاج قبل الانطلاق الى الحج، فيما انطلق وفد وزاري من الإقليم الى السعودية لتقديم التسهيلات لحجاج مكة من مواطني الاقليم.

وقال مدير عام ديوان وزارة الأوقاف فارس جوهر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق الإقليم والإدارات المستقلة حيث سيتم خلالها إعطاء العديد من التعليمات للحجاج حول كيفية السفر والتعامل".

وأكد جوهر وصول فرق من وزارة أوقاف الاقليم الى السعودية لتقديم التسهيلات عند وصول الحجاج".

وقال مراسل وكالة ان الدورة تتضمن العديد من الإرشادات للحجاج من قبل مسؤولي الوزارة وتعليمات دينية تخص سفر الحج.

وأضاف المراسل ان من المقرر أن تنطلق أول رحلة تفويج للحج في اقليم كوردستان في 12 حزيران القادم.

وتابع أن عدد حجاج هذه السنة من اقليم كوردستان يبلغ 4685 شخصا.