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أوقاف كوردستان تعلّق على واقعة "القرآن الممزق"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-23T16:48:30+0000
أوقاف كوردستان تعلّق على واقعة "القرآن الممزق"

شفق نيوز/ علقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، على مشاهد مصورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أوراق مصحف ممزق مرمية على قارعة طريق في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين بشدة كل هذه الأعمال"، مشيرة إلى أنها "على اتصال مع الجهات ذات العلاقة لايجاد منفذي هذا العمل البعيد عن القيم الدينية".

وأكدت الوزارة على "ضرورة التعامل بشكل قانوني معهم لينال كل من يحاول التطاول على القرآن الكريم جزاءه العادل".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أمس الخميس بقايا مصحف ممزق رميت بأوراقه على شارع 100 متر في اربيل وتحديدا أمام أحد المساجد.

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