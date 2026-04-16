أوقاف كوردستان تعتمد الطريق البري حصراً لحجاج هذا العام

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتماد السفر البري حصراً لحجاج الإقليم خلال الموسم الحالي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة الاتحادية، لضمان وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رحلات الحجاج ستنطلق مطلع الشهر المقبل"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن جميع الآليات والإجراءات الخاصة بسفر الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأوضحت أن "القرار جاء نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وإغلاق الأجواء والمطارات العراقية، بعد أن كانت الخطة الأصلية تقضي بنقل الحجاج جواً، ما استدعى التحول إلى الخيار البري فقط".

وفي ما يتعلق بتعويض الحجاج، أكدت الوزارة أن "المديرية العامة للحج والعمرة تعمل، بالتعاون مع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، على استرداد حقوق المواطنين وتعويضهم، أسوة بما جرى في العام الماضي، وفق آلية سيتم تحديدها لاحقاً".

وأضافت أن "الاستعدادات الخاصة بموسم الحج أنجزت إلى حد كبير، على أن يتم نشر التعليمات والتفاصيل الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، أكد أمس الأربعاء، أن موسم الحج المقبل سيكون عبر التفويج البري "فقط"، مشيراً إلى استكمال العراق جميع المتطلبات الخاصة بالموسم.