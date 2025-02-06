أوقاف كوردستان تشترط على الأجانب "الترخيص" لإقامة الأنشطة في المساجد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، توضيحًا بشأن الأنشطة الدينية، وقراءة القرآن في المساجد للأجانب.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "بخصوص ما يُتداول حول منع الأنشطة الدينية وقراءة القرآن للأجانب، نؤكد بشكل واضح أن إقامة أي نشاط ديني أو وعظي أو تلاوة القرآن من قبل أشخاص أجانب يتطلب موافقة الجهات المختصة في الوزارة، وهذا إجراء طبيعي ومتبع ضمن اللوائح الإدارية".

وأضافت الوزارة: "الأشخاص الراغبون في ممارسة هذه الأنشطة داخل المساجد، ينبغي عليهم الحصول على ترخيص مسبق، وهذا ليس منعًا، وإنما إجراء تنظيمي متبع لحماية قدسية دور العبادة".

وأكدت وزارة الأوقاف، أن "هذا الإجراء متبع في جميع الدول، والهدف منه تنظيم العمل الدعوي داخل المساجد والحفاظ على حرمتها وقدسيتها".