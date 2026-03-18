أوقاف إقليم كوردستان: يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس متمم لشهر رمضان، والجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقبل قليل، أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم الجمعة المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مساء الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل.

من جهته، توقع المرجع الديني، علي السيستاني، الأحد الماضي، أن يكون هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة 30 شهر رمضان المبارك الموافق 20 آذار/ مارس 2026.

وفي وقت سابق، أشار الراصد الجوي العراقي صادق عطية إلى أن الحسابات الفلكية تُظهر استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم 18 آذار/ مارس، فيما ستكون رؤيته مساء 19 آذار/ مارس صعبة جداً في العراق.

وبين أن أول أيام عيد الفطر قد يكون الجمعة 20 آذار/ مارس أو السبت 21 آذار/ مارس 2026 بحسب ثبوت الرؤية الشرعية، وأكد أن الإعلان الرسمي عن العيد يبقى بيد الجهات الدينية المختصة.