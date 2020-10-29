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أوقاف إقليم كوردستان: لن نسمح بإستغلال منابر المساجد في القضايا السياسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-29T07:41:19+0000
أوقاف إقليم كوردستان: لن نسمح بإستغلال منابر المساجد في القضايا السياسية

شفق نيوز/ أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الخميس عن رفض إستغلال منابر المساجد من اجل الترويج للقضايا السياسية واثارة الخلافات في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح ثلاثة مساجد جديدة في مدينة اربيل بالتزامن مع ولادة نبي الاسلام محمد.

وقال الوزير: ان المسجد مكان مقدس ولا ينبغي الخلط بين الدين والسياسة فيه، مضيفا ان اولئك الذين يحاولون استغلال المنبر في المناسبات للترويج للاحزاب وكسب الانصار بلا شك هذا امر غير مسموح به بتاتا.

واردف ان المنابر تابعة لبيوت الله وقانونيا نحن مسؤولون على عدم السماح لممارسة مثل هكذا امور فيها، مشددا على ان كوردستان مكان للتعايش الديني، ويتعين الحفاظ التعايش والمكتسبات المتحققة للإقليم.

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