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أوقاف إقليم كوردستان تطالب السلطات بحملة شاملة ضد أعمال السحر والشعوذة وطرد الجن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-11T09:01:14+0000
أوقاف إقليم كوردستان تطالب السلطات بحملة شاملة ضد أعمال السحر والشعوذة وطرد الجن

شفق نيوز/ شددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان يوم الأحد على ضرورة حظر ممارسة أعمال السحر والشعوذة ومدعي طرد الجن بالرقية الشرعية، مطالبة وزارة الداخلية بشن حملة واسعة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تتسع في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن وزيرها "طلب من وزارة الداخلية بموجب الكتاب المرقم (170) في تاريخ 27 حزيران من العام 2021 البدء بحملة مكثفة وشاملة لمنع والقضاء على ظاهرة السحر، والشعوذة، وكتابة التعاويذ، وطرد الجن من جسم الإنسان من قبل الجهات التي تحقق فائدة من ذلك".

وأكد على أن هذه الظاهرة قد اتسعت بشكل ملحوظ في الإقليم، مشدداً على ضرورة إحالة مرتكبي هذا الأعمال على القانون.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد ومحافظات جنوب العراق، ومعاقبة المخالفين.

وإقليم كوردستان يحظر ممارسة أعمال السحر والشعوذة وقد ضبطت السلطات الأمنية مؤخرا عددا من الأشخاص يقومون بتلك الأفعال ويتقاضون أموالاً مقابل ذلك.

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