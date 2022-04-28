أوقاف إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إسماعيل نبز، يوم الخميس، أن الوزارة لن تعتمد على أي دولة في تحديد أول أيام عيد الفطر، وان يوم السبت المقبل سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال نبز في تصريح صحفي نشره اليوم، "لا نعتمد على أي دولة أو مؤسسة فلكية للإحتفال بأول أيام عيد الفطر، ولدينا تواصل مع الوقف السني العراقي والاجتماعات مستمرة معهم"، مؤكدا "لدينا قرارات الخاصة ونعتمد على أدلتنا الشرعية".

وأردف بالقول إن "ما يقال حول تحديد أول أيام العيد غير صحيح لأننا نعتمد على الأدلة الشرعية وليس على ما يقال أول على الفلكيين وغيرهم"، مبينا أن "اللجنة العليا لرؤية الهلال هي من تقرر ، وبالنسبة لهذا العام ما يزال الأمر غير واضح، فهذا الشهر سيكون ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين يوما".

وتابع المتحدث قائلا: إن اللجنة العليا لرؤية الهلال في ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستجتمع يوم السبت المقبل مع اللجان الفرعية في المحافظات لتحديد يوم العيد ذا شوهد القمر فسيكون العيد يوم الأحد، وإذا لم يتم رؤيته فسيكون رمضان ثلاثين يوما والاثنين سيكون عيدا".

يأتي هذا في وقت حدد إقليم كوردستان يوم الثاني من شهر نيسان/أبريل الجاري أول أيام شهر الصوم كما هي أغلب البلدان.

هذا و أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الأول من شهر آيار/ مايو ولغاية الخامس من الشهر ذاته في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر.