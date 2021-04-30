أوقاف إقليم كوردستان تصدر تعليمات تخص إحياء ليالي القدر

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان يوم الجمعة تعليمات تخص إحياء الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان في المساجد.

وقالت الوزارة في بيان إن أبواب المساجد ستشرع من الساعة الـ12 بعد منتصف الليل ولغاية صلاة الصبح في ليالي القدر المباركة.

ووفقا للبيان يُشترط على الأشخاص كافة ارتداء الكمامات داخل المساجد.

ونوه البيان إلى أن إسباغ الوضوء يكون في المنازل، مع اصطحاب المصلين لسجادة الصلاة معهم مع مراعاة التباعد بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.

وشدد البيان على منع توزيع الأطعمة والأشربة مع الالتزام بالنظافة داخل المساجد كافة.

وبحسب البيان فإنه عند تسجيل مخالفة لمديريات الأوقاف الصلاحية في تطبيق الإجراءات وتفعيل القانون بحق المخالفين.

ووجهت الوزارة في بيانها المديريات العامة لأوقاف المحافظات، والأقضية بالمتابعة المستمرة في تطبيق الإجراءات.

وأشارت إلى السماح لوسائل الإعلام - وبعد استحصال موافقة أوقاف المحافظة - تغطية ليالي القدر في المساجد.

وتابع البيان ان هذه التعليمات تُطبق بحذافيرها في ليالي القدر المباركة من قبل رجال الدين وائمة وخطباء المساجد.