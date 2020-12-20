أوقاف إقليم كوردستان تدعو المدارس لإتباع طريقة في اتلاف كتب التربية الاسلامية

شفق نيوز/ دعت مديرية الأوقاف العامة في قضاء "سوران" شمالي محافظة اربيل يوم الاحد ادارات المدارس الى عدم رمي كتب مناهج التربية الاسلامية في مكب النفايات لما تحتويه من قدسية.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن أبلغ راعٍ المديرية بالقاء عدد من الكتب الدراسية على قارعة طريق من ضمنها كتب التربية الاسلامية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها شكلت وعلى الفور لجنة توجهت الى المكان، و قامت بجمع كتب التربية الاسلامية، منوهة الى ان هذه الكتب تحتوي على آيات قرانية، واحاديث ولا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة.

ودعت المديرية إدارات المدراس الى التعامل مع اتلاف الكتب التي تحتوي على الايات القرانية والاحاديث وفق توجيه اللجنة العليا للافتاء وهي الطريقة الشرعية المتبعة في ذلك.

وكان اعضاء في اللجنة العليا للافتاء في اقليم كوردستان قد حددوا كيفية اتلاف الكتب المقدسة من خلال "احراقها في مكان خال او داخل حديقة وبعدها تُجمع بقايا الرماد وتُدفن لكيلا تطأها الاقدام".