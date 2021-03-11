أوقاف أربيل تتوعد بإغلاق المساجد: المصلون لا يلتزمون بالوقاية

شفق نيوز/ توعدت مديرية الاوقاف في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، بإغلاق المساجد في المحافظة إذا استمر المصلون في خرق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة المصابين بفيروس كورونا في تصاعد، وقد اتخذت حكومة اقليم كوردستان إجراءات جديدة بينها إعادة إغلاق المدارس".

وأضاف أن "جميع الاجتماعات الخاصة ببحث مواجهة الوباء وجه انتقادات للاوقاف والخطباء والجوامع بشأن عدم التزام المصلين بارتداء الكمامات والتباعد عن بعض ونقص نصائح الخطباء الدينيين ورجال الدين بشأن تنفيذ اجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنه "قبل الحديث عن موضوع خطبة الجمعة، يجب الحديث لمدة دقيقتين على الأقل عن الاهمية البالغة لتنفيذ الاجراءات والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وخصوصا ان ارتداء الكمامات ينطوي على أهمية بالغة في الوقاية".

وأردف بأن المديرية تود إيصال هذه الرسالة بهدف الالتزام إجراءات الوقاية لكي تستمر المساجد في استقبال المصلين، محذرا من انه اذا استمر الحال بالشكل الحالي فان اغلاق المساجد سيكون أحد الخيارات المطروحة.