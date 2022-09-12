أوقاف السليمانية تدافع عن مديرة الجوامع.. ليس لها أي تماس مباشر مع رجال الدين

شفق نيوز/ ردت المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على الانتقادات التي وجهت لمديرة الجوامع السيدة جيلان صلاح سيف الله، واصفة تلك الانتقادات بأنها بعيدة عن كل القيم الأخلاقية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، انه بعد نشر خبر على الصفحة الخاصة بالمديرية بشأن اجتماع مديرة الجوامع والتفتيش مع أوقاف السليمانية وجمجمال وشهرزور من اجل حل مشكلات الجوامع من الناحية الادارية قامت بعض المواقع والصفحات والحسابات في التواصل الاجتماعي بهجوم غير مبرر على مديرة الجوامع والتفتيش السيدة جيلان صلاح سيف الله.

وأشار البيان الى ان تلك الانتقادات بعيدة عن جميع القيم الأخلاقية والاجتماعية.

واكد البيان ان السيدة جيلان مديرة قسم مثل اية دائرة حكومية اخرى في الاقليم.

وشدد البيان على ان هذه السيدة ليس لها اي تماس مباشر مع رجال الدين وخطباء الجوامع، مبينا انها تعمل في المجال الإداري داخل الدائرة.