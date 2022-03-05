وفيتان و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من الاقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة الاقليم، وفق الموقف الوبائي اليومي الخاص بمناطق كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها أجرت 3859 فحصاً طبياً خلال 24 ساعة الماضية أظهرت 100 إصابة جديدة، مبينة أن الاصابات توزعت 30 في اربيل، و12 في السليمانية، و49 في دهوك، و6 في حلبجة، و3 في رابرين.

وأشار الموقف إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس كلتاهما في مدينة اربيل، لافتاً في ذات الوقت الى تماثل 384 مريضاً للشفاء التام.