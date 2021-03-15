٣ وفيات و٢٧ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لثلاث نساء من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٧ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١١ ذكور و ١٦ إناث.

توزعت حالات الاصابة الجديدة: ٩ حالات في الحسكة - ١١ حالة في قامشلي،حالة واحدة في ديرك -حالة واحدة في كركى لكي -حالة واحدة في عامودا -٤ حالات في الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٥ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٨٥٥ حالة منها ٣٤١ حالة وفاة و ١٢٥٩ حالة شفاء.