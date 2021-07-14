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وفيات كورونا كوردستان تتجاوز أربعة آلاف و500 وتسجيل حصيلة إصابات مرتفعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-14T19:43:05+0000
وفيات كورونا كوردستان تتجاوز أربعة آلاف و500 وتسجيل حصيلة إصابات مرتفعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وفاة خمسة مصابين بفيروس كورونا، وتسجيل حصيلة مرتفعة في الحالات الجديدة خلال يوم في عموم الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10399 فحصا جديدا أسفرت عن اكتشاف ١٣٥٦ إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، مبينة ان ٧٧٥ مصابا تعافوا خلال الفترة نفسها.

وعن مجموع الإحصاءات التي قامت بها الوزارة منذ بداية  ظهور الفيروس بحسب البيان فقد كانت كالاتي: مجموع الأشخاص الذين تم حجرهم بلغ (٢١٨٧١) شخصا خرجوا جميعا، اما مجموع الفحوصات التي اجرتها الوزارة فقد وصل الى (٢٢٤٥٣١٨) فحصا أسفرت عن اكتشاف (١٩٨٧٤١) إصابة في جميع مناطق الاقليم.

وكشف بيان الوزارة عن تعافي ١٨٣١٦١ مصابا منذ بداية ظهور الفيروس في الإقليم، فيما بقي ١١٠٢٧ مصابا تحت العناية الطبية لحد الان، مؤكدا وفاة  ٤٥٥٣ شخصا خلال الفترة ذاتها.

 

 

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