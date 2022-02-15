وفيات كورونا تعاود الارتفاع في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عاودت حالات الوفاة بمضاعفات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، للارتفاع حيث سجلت وفاة ثمانية اشخاص، مع اصابة اكثر من الف شخص جديد بالجائحة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبرات الوزارة اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6945 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 1006 اشخاص في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان ان الفترة ذاتها شهدت شفاء 1359مصابا، فيما تأكد وفاة 8 مصابين.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21 ألفاً و871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

وبين ان عدد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة الماضية بلغت ثلاثة ملايين و924 ألفاً و784 فحصا اسفرت عن اكتشاف 423 ألفاً و924 مصابا، اكتسب 402 ألفاً و352 منهم الشفاء فيما بقي 14 ألفاً و260 مصابا تحت العناية الطبية فيما تأكد تسجيل وفاة 7312 مصابا في جميع مناطق الاقليم.