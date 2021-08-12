وفيات كورونا تصل حاجز 5 آلاف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان مختبراتها سجلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وفاة 16 مصابا بفيروس كورونا ليصح عدد المتوفين منذ ظهور الوباء 5000 متوف.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت باجراء 11542 فحصا اسفرت عن اكتشاف 1925 اصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

واضاف البيان ان 1421 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الوباء بلغ ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا، منوها الى اجراء ٢٦٢٧٣٧٤ فحصا كشفت عن اصابة ٢٦١٦٢٧ شخصا، توفي منهم ٥٠٠٠ آلاف مريض، فيما بقي ٤٦٨٠٩ مصابا تحت العناية الطبية.