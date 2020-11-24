وفد UNTAD مع دهوك توثيق جرائم داعش في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، أن وفداً من منظمة UNTAD بحثت مع المحافظ علي تتر كيفية التنسيق بشأن توثيق جرائم "داعش" في سنجار .

وقال مسؤول اعلام محافظة دهوك ملت عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن وفداً برئاسة مستر جيري مسؤول منظمة UNTAD في العراق التقى اليوم بمحافظ دهوك علي تتر.

وأوضح عصمت أن الوفد قدم تقريراً عن نشاطاتها بشأن توثيق جرائم داعش في سنجار وفتح المقابر الجماعية ومعالجتها ومتابعة ملف الاطفال والنساء الأيزديين وكذلك الجرائم التي ارتكبت بحق الكائيين والمسيحيين وكافة المكونات الاخرى .

وأشار مسؤول اعلام المحافظة إلى أن محافظ دهوك اعرب عن دعمه لمشاريع المنظمة المذكورة وزيادة التنسيق لتوثيق جرائم داعش ضد مكونات المنطق.