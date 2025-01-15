وفد إيراني يزور دهوك واتفاق على معرض دولي بالمحافظة في أيار المقبل

شفق نيوز/ كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك شكري جميل، يوم الاربعاء، عن تفاصيل زيارة وفد تجاري إيراني يمثل غرفة تجارة وصناعة محافظة أذربيجان الإيرانية.

وقال جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "مباحثات واجتماعات عقدت بين وفد غرفة تجارة أذربيجان الإيرانية، وغرفة تجارة دهوك، وتناولت عدة مواضيع تهدف الى تعزيز وتنشيط الحركة التجارية بين إيران وإقليم كوردستان العراق مع التركيز بشكل خاص على مدينة دهوك".

وأوضح جميل أن "الجانبين توصلا إلى اتفاق حول عدد من المواضيع المهمة من أبرزها تنظيم معرض دولي خاص بالشركات الإيرانية في محافظة دهوك خلال شهر مايو/أيار من عام 2025، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية الإيرانية، بما في ذلك المستثمرين وأصحاب الشركات والتجار بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي".

وأشار جميل، إلى أن "المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة الأوضاع الاقتصادية في سوريا حيث بحث الطرفان آليات نقل المواد التجارية الى داخل الاراضي السورية عبر محافظة دهوك".

وأكد جميل أن "محافظة دهوك ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لدعم هذه الجهود مما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة التبادل الاقتصادي بين الجانبين".