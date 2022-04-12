وفد إيراني برئاسة دانائي فر يبحث تطورات الوضع في العراق مع قادة كوردستان

شفق نيوز/ التقى قادة إقليم كوردستان كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني وفداً رفيعاً من إيران، وفقا لما ذكرته القنصلية الإيرانية في أربيل اليوم الثلاثاء.

وأعلنت القنصلية في بيان، أن وفداً برئاسة "حسن دانائي فر" السفير السابق لجمهورية إيران الإسلامية في العراق التقى في 10 أبريل/نيسان القادة الثلاثة.

ووفقا للبيان فإن الوفد الإيراني ناقش مع المسؤولين الكبار في الإقليم الوضع في العراق وكوردستان والمنطقة.

كما أشار البيان إلى أن "الجانبين أكد على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان، وجمهورية إيران الإسلامية".