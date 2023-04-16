وفد وزاري من حكومة الاقليم يعتزم زيارة قباد طالباني لبحث عودته للفريق الحكومي

شفق نيوز/ يعتزم وفد وزاري من حكومة اقليم كوردستان، زيارة نائب رئيس وزراء الاقليم قباد طالباني المضرب عن القيام بمهامه الحكومية.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز؛ ان "وفدا وزاريا من حكومة الإقليم سيزور غدا قباد طالباني للمناقشة معه حول خلافات الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحكومة".

واضاف المصدر؛ ان "المباحثات تهدف الى التوصل لاتفاق لحل هذه الخلافات و عودة قباد طالباني و الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني الى مهامه الحكومية".

وتبادل قباد طالباني والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل الردود "الخشنة" على خلفية تعرض مطار السليمانية الى قصف بطائرة مسيرة.

وقال طالباني في بيان سابق "نوضح لاهالي اقليم كوردستان بان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".

ورد عادل على بيان طالباني "الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء".

وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل السيد قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة".