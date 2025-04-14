وفد أوروبي: إقليم كوردستان بات نموذجاً مشرقاً للحرية والديمقراطية

شفق نيوز/ رأى وفد أوروبي بريطاني مشترك، يوم الاثنين، أن إقليم كوردستان بات يمثل نموذجاً مشرقاً للحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف المكونات.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً مشتركاً ضمّ أعضاءً من برلمان المملكة المتحدة البريطانية والبرلمان الأوروبي.

وأشاد أعضاء الوفد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ "التقدم اللافت الذي تشهده مدينة أربيل وعموم إقليم كوردستان"، كما أثنوا على "بطولة البيشمركة في دحر الإرهابيين".

وأشار الوفد، إلى أن "إقليم كوردستان بات يمثل نموذجاً مشرقاً للحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف المكونات، كما جدد الوفد التأكيد على دعم بلدانه المتواصل لتعزيز العلاقات مع الإقليم".

من جانبه، عبّر بارزاني، عن "خالص شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة والدول الأوروبية"، مستعرضاً الإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم، ولا سيّما في مجالات الطاقة والنظام المصرفي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة.