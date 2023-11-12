وفد من وزارة النفط الاتحادية يصل أربيل لاستئناف صادرات خام اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة الوزير حيان عبد الغني، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل للتباحث حول استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان ومحافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان أوميد صباح، ومحافظ اربيل أوميد خوشناو في استقبال وفد وزارة النفط الاتحادية في وزارة النفط الاتحادية

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت على لسان متحدثها بيشوا هورماني في بيان أمس عن هذه الزيارة، وقال إن "هذه الزيارة جاءت بعد اتفاق رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لحل مشكلات ملف النفط".

وأضاف أن "المحور الرئيسي في الاجتماعات سيكون مشكلة نفقة إنتاج النفط وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مبيناً أن "الوفد سيبقى في الإقليم من يومين إلى ثلاثة أيام".

وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس من العام 2013 حكما رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.