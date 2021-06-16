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وفد من وزارة التجارة الاتحادية في إقليم كوردستان "لحلحة القضايا العالقة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T08:17:15+0000
وفد من وزارة التجارة الاتحادية في إقليم كوردستان "لحلحة القضايا العالقة"

شفق نيوز/ عقد وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية يرأسه وزير التجارة علاء الجبوري صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الكوردستانية في مقر الأخيرة في العاصمة أربيل.

وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بدأ بالمباحثات مع وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان لحلحلة القضايا العالقة وتقارب وجهات النظر  ووضع آليات مشتركة لخدمة المواطن .

يأتي هذا في إطار الجهود الرامية لتوحيد الروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي في الإقليم والعراق كافة.

واتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية مطلع العام الحالي على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح اجازات التأسيس الصناعية.

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