وفد من كوردستان يزور الأردن لنقل الخبرة الصحية إلى الإقليم

شفق نيوز/ زار وفد صحي من إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، العاصمة الاردنية عمان من اجل نقل خبرة الأردن في المجال الطبي إلى الإقليم.

وترأس الوفد مدير عام ديوان وزارة الصحة الكوردستانية معاف عبدالله، بحسب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

والتقى الوفد خلال الزيارة بمسؤولين من وزارة التعليم العالي الأردنية ورئيس جامعة الأردن ومجلس ممرضي الاردن اضافة الى زيارة عدد من المستشفيات الأردنية.

واكد الجانبان خلال اللقاء على "أهمية توطيد العلاقات المهنية بين الجانبين ونقل خبرة الأردن في المجال الطبي الى اقليم كوردستان".