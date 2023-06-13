وفد من غرفة التجارة الأمريكية يزور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الثلاثاء، أن غرفة التجارة الأمريكية ترغب بالمشاركة في قطاع الاستثمار في الإقليم.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن غرفة التجارة الأمريكية مؤسسة قوية للغاية، ولديها ملايين الأعضاء في أمريكا، مردفا بالقول أنه من المقرر أن يزور وفد من الغرفة إقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الزيارة تأتي للنقاش والتحاور مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، والقطاع الخاص، وغرفة التجارة في الإقليم حول كيفية مساعدة الشركات الأمريكية للقدوم الى الاقليم بهدف الاستثمار بشكل مباشر، أو نقل تجربتهم في كوردستان والعراق كافة.

وتابع دزيي بالقول، إن حكومة الإقليم على استعداد لتقديم أنواع التعاون كافة من أجل تقديم التسهيلات لتلك الشركات.