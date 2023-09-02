وفد من أربيل يزور أمريكا للتوقيع على عقد التوأمة مع مدينة ناشفيل

شفق نيوز/ من المقرر أن يتوجه وفد من الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، غداً الأحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام عقد التوأمة مع مدينة ناشفيل في حين شكا المحافظ أوميد خوشناو من إستمرار الحكومة الإتحادية بعدم تزويد الإقليم بالمحروقات ومنها مادة البنزين.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً من محافظة اربيل سيزور غدا الأحد الولايات المتحدة بهدف التوقيع على عقد التوأمة مع مدينة ناشفيل، معرباً عن أمله بأن يصب هذا العقد في مصلحة تنمية العلاقات بين الجانبين، لأنها مهمة جدا في تطوير التواصل بين الشعوب والحكومات.

وأضاف "نحن فخورون بأن أربيل هي المدينة الوحيدة التي ستبرم عقد التوأمة مع مدينة ناشفيل على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

وفي جانب آخر تطرق المحافظ خلال المؤتمر إلى ارتفاع سعر البنزين وتردي جودته والذي هو محط امتعاض وعدم رضا السكان في أربيل، وقال إن الحصول على مادة البنزين بالسعر المدعوم من ضمن حقوقنا إلا أنه تمت مصادرته من قبل بغداد.

وأوضح أن البنزين مدعوم من الميزانية السيادية للعراق، ولدينا حصة فيه غير انه لا يتم تزويد اقليم كوردستان بقطرة واحدة من هذه المادة

وتابع خوشناو بالقول: نأمل من الحكومة العراقية بان تنظر الى هذا الموضوع بعين العدل والإنصاف لجميع مناطق ومدن البلاد، وترفع الظلم الواقع على إقليم كوردستان بخصوص هذا الموضوع.