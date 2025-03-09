وفد من حلبجة يطلب من بغداد تشريع قانون تحويلها إلى محافظة

شفق نيوز/ طالب وفد من مدينة حلبجة، يوم الأحد، رئيس الجمهورية، بالتحرك لإدراج مشروع قانون تحويل المدينة إلى محافظة ضمن جلسات مجلس النواب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رشيد، استبل وفدا من مدينة حلبجة يضم عددا من الشخصيات الحكومية والبرلمانية ورجال الدين، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الإدارية والاقتصادية والعمرانية في مدينة حلبجة، والمشاكل والتحديات التي تواجهها واحتياجات المواطنين الضرورية".

وأضاف أن "الوفد طالب بتضمين مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ضمن جلسات مجلس النواب للتصويت على المشروع".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان على أن "حلبجة تمثل رمزًا للتضحيات والشجاعة"، مبينا أن "استهدافها بالسلاح الكيماوي من قبل النظام البائد يُعد جريمة بشعة ضد الإنسانية".

وتابع أن "حلبجة كان لها دور في الانتفاضات والثورات ضد الأنظمة الدكتاتورية، إضافة إلى مكانتها التجارية والثقافية والفكرية، وما تمتلكها من ثروات زراعية".