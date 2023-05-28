وفد من حكومة كوردستان يزور أورمية الإيرانية

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان، خلال الأيام القليلة الماضية، جمهورية ايران الاسلامية لمدة ثلاثة أيام.

وقال مدير الإعلام في محافظة أربيل صابر حسين في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيزور مدينة أورمية نهاية الشهر الجاري حيث يعقد خلالها عدة اجتماعات مهمة مع مسؤولي المدينة".

وسيرافق الوفد، بحسب حسين، عدد من ممثلي المديريات العامة بالمحافظات والإدارات المستقلة، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات محافظي "أورمية وكرماشان وسنة".

وأضاف حسين أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المحافظات والإدارات المستقلة لإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية."

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات في محافظة اربيل، فإن الوفد الحكومي مكون من المحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة، لافتة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تحرص على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار ورفع مستوى التنسيق بين مدن الإقليم ونظيراتها في الدول المجاورة فيما يصب في مصلحة الطرفين.