وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

شفق نيوز / زار وفد من حكومة إقليم كوردستان، مؤلف من ممثلين عن وزارة الصحة والمالية والاقتصاد والتجار، محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، وذلك للوقوف على واقعها الصحي.

وقال مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حضرت اليوم إلى ديوان مديرية صحة المحافظة بأمر من وزير الصحة والبيئة في حكومة إقليم كوردستان للوقوف على أبرز المشكلات المتعلقة بقلة الأدوية وقلة السيولة المالية في البنوك الحكومية".

هذا وذكر رئيس اللجنة الموفدة إلى السليمانية، سعدون محمد، خلال المؤتمر الصحفي، أن "بعد الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل مدير عام صحة السليمانية، ومدير مركز هيوا للأمراض السرطانية، اتضح وجود مشكلة كبيرة وبحاجة لحلول عاجلة وآنية".

وأضاف محمد، أن "الآن لا تقام في مستشفيات السليمانية سوى العمليات العاجلة، وقد تتوقف في غضون فترة قصيرة إذا لم تتم معالجة مشكلة الأدوية والمستلزمات الطبية"، مبيناً أن "المشكلة تكمن في عدم صرف المستحقات المالية للشركات المجهزة للأدوية".

وبين رئيس اللجنة، أن "اللجنة اقترحت تخصيص ميزانية طوارئ خاصة بمحافظة السليمانية، لمواجهة الأزمة الخاصة ومراجعة أسباب تأخير صرف المستحقات المالية لشركات الأدوية".

وطالبت اللجنة، وفقاً لمحمد، وزير الصحة بالموافقة على مقترحات اللجنة والتي سترفق بتقرير مفصل عن الواقع الصحي في المحافظة.

هذا وتعاني محافظة السليمانية، وإدارة گرميان، في إقليم كوردستان، من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية، بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك الحكومية.