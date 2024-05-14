وفد من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد لمناقشة موازنة 2024

شفق نيوز/ وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد لمناقشة موازنة 2024.

وذكر بيان لوزارة المالية الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد مساء اليوم ، برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد".

واوضح البيان أن "الزيارة تهدف الى مناقشة تعديلات جداول قانون الموازنة وحل المشاكل والمعوقات التي تظهر خلال تعديل القانون لحصة اقليم كوردستان".

وتتزامن زيارة الوفد الكوردي مع وصول رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان الى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بعقد جلسة "استثنائية" للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، قد قال يوم الخميس الماضي التاسع من الشهر الجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل عاصمة إقليم كوردستان وحضرته وكالة شفق نيوز "سنواصل الحوارات مع الحكومة الاتحادية، ونحن واثقون بأننا سنتمكن من حل مسألة الرواتب وغيرها من المشاكل على أساس الدستور العراقي".

وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة سيذهب وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد بشأن المسائل الفنية".