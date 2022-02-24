وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لإعادة رفات 171 مؤنفلاً

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد وزارة الشهداء والمؤنفلين العاصمة العراقية بغداد لإعادة رفات 171 شخصا من ضحايا عمليات الأنفال التي شنها نظام صدام حسين على الكورد في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال مدير الاعلام والاتصالات في الوزارة عادل صالح في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه من المقرر أن يقوم قريبا وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزير، وعضوية عدد من المديرين العامين، ومسؤولي مديريات الوزارة، بزيارة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، ومؤسسات الشهداء، وعددا من الدوائر الأخرى.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة إعادة رفات ضحايا عمليات الأنفال الذين تم العثور عليهم في صحراء السماوة جنوبي العراق في العام 2019، مشيرا إلى أن عددها 171 رفاتاً.

وقام نظام صدام بعمليات أبادة بحق الشعب الكوردي من خلال 8 عمليات متوالية، دمر إثرها 5000 قرية، وتمت تسوية 2900 مسجد وجامع و1800 مدرسة بالأرض، وتم وأد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء من الأطفال والنساء، الشيوخ والشباب، في صحاري الجنوب، بطريقة وحشية.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام السابق، بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية. ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيماوية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.