سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لإعادة رفات 171 مؤنفلاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-24T09:18:31+0000
وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لإعادة رفات 171 مؤنفلاً

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد وزارة الشهداء والمؤنفلين العاصمة العراقية بغداد لإعادة رفات 171 شخصا من ضحايا عمليات الأنفال التي شنها نظام صدام حسين على الكورد في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال مدير الاعلام والاتصالات في الوزارة عادل صالح في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه من المقرر أن يقوم قريبا وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزير، وعضوية عدد من المديرين العامين، ومسؤولي مديريات الوزارة، بزيارة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، ومؤسسات الشهداء، وعددا من الدوائر الأخرى.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة إعادة رفات ضحايا عمليات الأنفال الذين تم العثور عليهم في صحراء السماوة جنوبي العراق في العام 2019، مشيرا إلى أن عددها 171 رفاتاً.

وقام نظام صدام بعمليات أبادة بحق الشعب الكوردي من خلال 8 عمليات متوالية، دمر إثرها 5000 قرية، وتمت تسوية 2900 مسجد وجامع و1800 مدرسة بالأرض، وتم وأد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء من الأطفال والنساء، الشيوخ والشباب، في صحاري الجنوب، بطريقة وحشية.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام السابق، بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية. ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيماوية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.

related

حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

Date: 2019-07-10 18:22:04
حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

Date: 2019-09-03 20:55:21
مسرور بارزاني: الحوارات مع بغداد تحرز تقدماً وأولوياتنا الاهتمام بقطاعين

حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد المفاوض لبغداد لمناقشة نتائج الاجتماعات

Date: 2020-06-30 10:04:39
حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد المفاوض لبغداد لمناقشة نتائج الاجتماعات

كوردستان ترد على طلب سائقي سيارات نقل المسافرين بين أربيل وبغداد

Date: 2021-12-20 16:18:57
كوردستان ترد على طلب سائقي سيارات نقل المسافرين بين أربيل وبغداد

كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

Date: 2019-10-15 19:19:16
كوردستان: ننتظر من بغداد خطوات جدية لحسم المشاكل العالقة

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

حكومة إقليم كوردستان تقرر إرسال وفد إلى بغداد

Date: 2020-12-02 12:40:03
حكومة إقليم كوردستان تقرر إرسال وفد إلى بغداد