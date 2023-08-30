وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء العاصمة بغداد.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن زيارة الوفد تهدف إلى التباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية حول المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم إضافة إلى حصة كوردستان من الموازنة.

‏وكان الوفد الكوردي قد أعلن تأجيل زيارته إلى بغداد بسبب وفاة والد وزير النفط العراقي قبل ايام تبعها مصرع شقيقته وأبنته بحادث سير مروع جنوبي البلاد.

وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي الحريري قد أعتبر، يوم أمس الثلاثاء، عدم إرسال المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية أمراً "غير شرعي، وغير منصف".

وقال الحريري في تصريح أدلى به للصحفيين أمس، ان حكومة اقليم كوردستان يحق لها ان تتخذ اي اجراء في سبيل حماية حقوق شعب كوردستان، مؤكداً ان رئاسة الاقليم تدعم الحكومة ضمن هذا الإطار.