وفد من حكومة أربيل المحلية إلى السعودية لحل مشكلة شحة المياه بالمحافظة

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، السعودية لبحث عدة ملفات أبرزها شحة المياه.

وقالت محافظة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الوفد يرأسه محافظ اربيل اوميد خوشناو بعضوية مدير عام الماء في اقليم كوردستان، و مدير عام ماء اربيل اضافة الى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال".

واضاف البيان ان "الزيارة تهدف الى بحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمار، وحل مشكلة شحة المياه في اربيل والاستفادة من خبرة السعودية في هذا المجال، حيث سيعقد الوفد اجتماعات مع وزير التجارة السعودي، ووزير الاستثمار، و امير رياض إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات السعودية ".

واشار البيان الى ان " زيارة الوفد ستستمر لمدة أربعة ايام".