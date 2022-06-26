وفد من حكومة الإقليم يطمئن من حقل "كورمور" شركة "دانة غاز" والسكان ويعلن التواصل مع بغداد

شفق نيوز/ زار قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، برفقة وزير الثروات وكالة كمال محمد صالح، ووزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ومسؤولين آخرين أمنيين في حكومة الإقليم، ليل السبت - الأحد، حقل غاز كورمور واجتمع مع مسؤولي شركة دانة غاز.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب طالباني فإنه، فقد جرى خلال الاجتماع، بحث الهجمات الصاروخية التي استهدفت مشروع توسيع حقل كورمور الغازي.

وطمأن قوباد طالباني الجميع بأنهم سيعملون من أجل حماية حياة العاملين في الحقل وأنهم كحكومة إقليم كوردستان لن يقفوا عائقا أمام حركة تنقل العاملين وسيكونون على تواصل مع الجهات العراقية المعنية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وطمأن الاجتماع مواطني إقليم كوردستان بأن الهجمات لن يكون لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي والغاز السائل وستكون احتياجات المواطنين منها مؤمنة.

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد افادت أمس السبت، أن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن قوات امنية تابعة للحكومة الاتحادية مع قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية "قادر كرم" بمحافظة السليمانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي يتعرض لها حقل غازي.

وأدان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، أمس، بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي طال حقل "كورمور" الغازي في قضاء "جمجمال" بمحافظة السليمانية.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، أول أمس الجمعة، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.