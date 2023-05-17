وفد من حكومة الإقليم يزور بغداد بشأن تسويق منتجات الدواجن لباقي مناطق العراق

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من وزارة الزراعة والمصادر المائية في إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل العاصمة بغداد للتوصل إلى حل بما يتعلق بتسويق منتجات الدواجن في باقي مناطق ومدن العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلت به للصحفيين وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بيكرد طالباني.

وقالت طالباني في تصريحها، ان وزارتي الزراعة الاتحادية وزراعة الإقليم شكلتا لجنة مشتركة بشأن موضوع تسريع إرسال منتجات الدواجن و تسويقها في باقي محافظات البلاد، مردفة بالقول إن وزارة الزراعة الاتحادية اتصلت بنا حول هذا الأمر ومن المقرر أن تزور لجنة من وزارة زراعة الإقليم بغداد يوم الأحد لحل هذا الموضوع.

وأكدت أنه "نحتاج إلى رؤية مشتركة على مستوى مجلس وزراء اقليم كوردستان بما يتعلق في المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، ونحتاج الى دعم الوزارات المعنية لتنفيذ خطة حكومة الإقليم فيما يخص حماية المنتج المحلي وتسويقه لان اقليم كوردستان لديه مشاكل مالية وكذلك بما يخص الموازنة"، منوهة إلى أن "تطبيق الرؤية التي تبنتها وزارة الزراعة في كوردستان ستساعد في معالجة جوانب من تلك المشاكل".