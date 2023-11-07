وفد من حكومة الإقليم يزور العاصمة بغداد لبحث الاستعدادات الجارية لانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد من حكومة إقليم كوردستان، زيارة إلى العاصمة بغداد لبحث الاستعدادات الجارية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في الإقليم والمزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو بتصريح للصحفيين، إن "هناك عددا من الاجراءات الادارية والمالية التي أعدتها حكومة إقليم كوردستان والتي قامت بما يلزم، وكذلك نسّقت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية"، مؤكدا أن التنسيق والاجتماعات سيستمر بين الجانبين.