وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد قريبا لحل مسائل فنية عالقة

شفق نيوز/ أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الخميس، مواصلة الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، "سنواصل الحوارات مع الحكومة الاتحادية، ونحن واثقون بأننا سنتمكن من حل مسألة الرواتب وغيرها من المشاكل على أساس الدستور العراقي".

وأضاف أنه "خلال الايام المقبلة سيذهب وفد من حكومة اقليم كوردستان الى بغداد بشأن المسائل الفنية".