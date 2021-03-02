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وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T07:20:48+0000
وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء العاصمة بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة في الإقليم فإن وفدا برئاسة الوزير كمال مسلم يتوجه اليوم الى بغداد.

وقالت الوزارة إن الهدف من الزيارة بحث المواضيع المهمة بين وزارة التجارة والصناعة في الاقليم و وزارة الصناعة العراقية، وتقوية العلاقات بين الجانبين مع مناقشة قضايا أخرى.

وأوضحت أن المباحثات بين الجانبين ستُخصص أكثر للتنسيق بما يتعلق المستحقات المالية، وعمل الشركات، ومنحها إجازة ممارسة المهنة، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه أصحاب المعامل والمصانع في الإقليم.

واتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية مطلع العام 2021 على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح إجازات التأسيس الصناعية.

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