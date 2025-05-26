وفد من الأنبار وحزام بغداد يقدم إحاطة بمطالب مناطقهم لمسعود بارزاني

شفق نيوز/ قدمت شخصيات وشيوخ ورؤساء عشائر في محافظة الأنبار ومناطق حزام بغداد، يوم الاثنين، إحاطة للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، تضمنت مقترحات ومطالب أهالي مناطقهم، فيما أكد بارزاني أن العملية السياسية في العراق لن تنجح إلا إذا التزم الجميع بالدستور ومبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، عدداً من الشخصيات وشيوخ ورؤساء عشائر محافظة الأنبار والمناطق الواقعة في حزام بغداد.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء الوفد الضيف عبّروا عن "امتنانهم وتقديرهم لبارزاني، الذي كان مدافعاً وداعماً دائماً لمطالب وحقوق مكونات العراق، كما قدّموا شكرهم العميق لشعب كوردستان على كرمه وحسن الضيافة واحتضانه مئات الآلاف من النازحين خلال الشدائد والأزمات أثناء الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف البيان، "كما تحدث الوفد الضيف خلال اللقاء عن الأوضاع في محافظة الأنبار، وحقوق وتطلعات ومشاكل تلك المناطق، وقدّم إحاطة إلى بارزاني تضمنت العديد من مقترحات ومطالب أهالي مناطقهم"، داعين إلى "تحقيق التوازن في عملية الحكم ومؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق وروح الأخوّة والانسجام بين جميع مكونات العراق".

وفي جانب آخر من اللقاء، رحّب بارزاني بالوفد الزائر، وألقى كلمة أمام الحضور سلّط خلالها الضوء على الأخطاء والانتهاكات التي ارتُكبت بعد سقوط النظام السابق، مشدداً على أن العملية السياسية في العراق لن تنجح إلا إذا التزم الجميع بالدستور ومبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

وفي سياق كلمته، تحدث بارزاني عن التغييرات التي تشهدها المنطقة، وكذلك الانتخابات المقبلة في العراق، وكيفية حماية العراق من التهديدات والتحديات.

كما خصص بارزاني جزءاً من حديثه للإجابة على أسئلة وملاحظات أعضاء الوفد، بحسب البيان.