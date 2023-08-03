وفد من المملكة "منبهر" بتطور اقليم كوردستان.. نيجيرفان بارزاني يشيد بالعلاقات العراقية الأردنية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، دعمه للعلاقات العراقية الأردنية في مختلف المجالات، داعياً إلى تعزيزها بما يخدم الجانبين، فيما أبدى وفد أردني "انبهاره" بالتطور الذي يشهده الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم، النائب الأول لرئيس البرلمان الأردني أحمد الخلايلة والوفد المرافق له، وجرى خلال لقاء التباحث بشأن جدول أعمال زيارة الوفد الأردني لبغداد وأربيل، وعلاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق وبصورة خاصة علاقاتها التاريخية مع إقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وعدّ بارزاني هذه الزيارة "كعلامة دعم من الأردن للعراق وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يجد علاقات الأردن مع العراق "مهمة ويدعمها".

وجدد بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدعم الملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية لإقليم كوردستان والعراق.

من جهته، وإلى جانب تعبير الوفد الضيف عن الشكر والتقدير لدور إقليم كوردستان في هزيمة داعش، عبّر الوفد عن انبهاره بالتطورات في إقليم كوردستان، مؤكداً دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان.

وتحدث الوفد عن فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة والسياحة والثقافة والتربية والتبادل التجاري.

مناقشة أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت جانباً آخر من اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي.

من جانب آخر، أثنى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على جهود سفير الاتحاد الأوروبي في العراق المنتهية مهام عمله، فيله فاريولا، في مجال توطيد علاقات الاتحاد مع العراق وإقليم كوردستان، آملاً له النجاح في مهامه المقبلة.

من جانبه، شكّر فاريولا الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم ومساندتهم له في مهامه، راجياً أن يستمر هذا التعاون وبنفس المستوى مع خلفه.

الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان شكلت محوراً آخر للقاء.