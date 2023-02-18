وفد من الكونغرس الامريكي يؤكد لنيجرفان بارزاني استمرار دعم واشنطن لاقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد وفد من الكونغرس الامريكي لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، استمرار دعم الولايات المتحدة لاقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال اجتماع بارزاني مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ليندزي غراهام وعضوية عدد من السيناتورات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتحدث الجانبان عن "علاقة الولايات المتحدة مع العراق واقليم كوردستان".

واكد وفد الكونغرس الامريكي استمرار دعم الولايات المتحدة لاقليم كوردستان. واتفق الجانبان في الرأي على "اهمية دور و مكانة العراق للحفاظ على أمن و استقرار المنطقة ومواجهة مخاطر داعش".

واشار البيان الى ان "الاوضاع السياسية و الاقتصادية في العراق و الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان ومسألة الاستقرار في الشرق الاوسط كانت محاور اخرى خلال اللقاء، إضافة الى آخر المستجدات في سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.